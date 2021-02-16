Пирло: В чемпионате «Порту» играет в более атакующий футбол, а в Европе действует осторожнее

Главный тренер «Ювентуса»рассказал чего ждет от от выездного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Лига чемпионов — уникальный турнир. В нем за победу борется столько команд.

Каждый хочет завоевать трофей, и все зависит от того, насколько ты силен в конкретный момент, когда с кем-то встречаешься. Очень важно быть готовыми психологически.

"Порту" от нас отличается. В чемпионате он играет в более атакующий футбол, тогда как в Европе действует осторожнее.

Мы стараемся действовать иначе, но иногда и нам приходится обороняться», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Встреча пройдет на «Драгау» 17 февраля и начнется в 23:00 мск.