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    Консейсау: Постараемся доставить «Ювентусу» проблемы

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    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал о настрое на домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

    Сержиу Консейсау
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    Сержиу Консейсау

    «Когда прошла жеребьевка, я слышал, как обсуждались не лучшие результаты "Ювентуса". Сейчас все иначе, пусть даже он проиграл "Наполи".

    В последних восьми матчах "Ювентус" пропустил два мяча. Он был крепок и стабилен. Это ярко говорит о психологии клуба. Он выиграл в Барселоне 3:0.

    Криштиану Роналду может решить судьбу игры в любой момент. В атаке он просто непревзойденный игрок, лучший в мире, вне всяких сомнений.

    Надо сыграть плотно и надежно. Надо понимать, как Криштиану, Мората, Кулусевски или кто бы то ни было, захотят использовать пространство, и не дать им этого сделать.

    Постараемся доставить "Ювентусу" проблемы. У "Порту" тоже многое заложено в генах. У нас тоже психология победителей вне зависимости от того, кто в соперниках.

    Надо помнить, что на разных этапах игры наш подход должен меняться, но при этом мы всегда будем стремиться к победе», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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