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    Кьеллини: «Порту» здорово защищается, надо взломать их оборону

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    Защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини поделился ожиданиями от выездного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».

    Джорджио Кьеллини
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    Джорджио Кьеллини

    «Мы сейчас на ходу, и поражение в субботу [от "Наполи"] нам не помеха.

    Мы все еще ведем борьбу во всех турнирах, и сейчас у нас начинается важный путь. Это заряжает энтузиазмом, хотя мы и понимаем, какие впереди препятствия.

    "Порту" здорово защищается. Это физически крепкая команда, но надо постараться взломать ее оборону, избежав при этом потенциально карающих контратак», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Встреча пройдет на «Драгау» 17 февраля и начнется в 23:00 мск.

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