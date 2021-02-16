Кьеллини: «Порту» здорово защищается, надо взломать их оборону

Защитник «Ювентуса»поделился ожиданиями от выездного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Мы сейчас на ходу, и поражение в субботу [от "Наполи"] нам не помеха.

Мы все еще ведем борьбу во всех турнирах, и сейчас у нас начинается важный путь. Это заряжает энтузиазмом, хотя мы и понимаем, какие впереди препятствия.

"Порту" здорово защищается. Это физически крепкая команда, но надо постараться взломать ее оборону, избежав при этом потенциально карающих контратак», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Встреча пройдет на «Драгау» 17 февраля и начнется в 23:00 мск.