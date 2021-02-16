Кьеллини: «Порту» здорово защищается, надо взломать их оборону

Джорджио Кьеллини Фото: globallookpress.com
«Мы сейчас на ходу, и поражение в субботу [от "Наполи"] нам не помеха.
Мы все еще ведем борьбу во всех турнирах, и сейчас у нас начинается важный путь. Это заряжает энтузиазмом, хотя мы и понимаем, какие впереди препятствия.
"Порту" здорово защищается. Это физически крепкая команда, но надо постараться взломать ее оборону, избежав при этом потенциально карающих контратак», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Встреча пройдет на «Драгау» 17 февраля и начнется в 23:00 мск.