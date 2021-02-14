БАТЭ — «Уфа»: счет матча 1:1, обзор голов

Голом в составе уфимцев на 11-й минуте отметился Тимур Жамалетдинов.
Белорусы отыгрались на 49-й минуте, благодаря голу Антона Сароки, которому ассистировал Павел Нехайчик.
Товарищеский матч
БАТЭ (Белоруссия) — «Уфа» (Россия) — 1:1 (0:1)
Голы: Жамалетдинов, 11 (0:1). Сарока, 49 (1:1)«Уфа», стартовый состав: Беленов, Сухов, Йокич, Морозов, Плиев, Табидзе, Камилов, Голубев, Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич
Параллельно состоялся товарищеский матч «Динамо» — «Ордабасы», который прошел в закрытом формате.
Спортивный директор «Ордабасы» Кайрат Аширбеков рассказал, что за 3 часа до начала встречи москвичи выставили условие о недопустимости трансляции матча на официальном YouTube-канале шымкентского клуба.
В случае отказа «Динамо» могло не выйти на матч. Ранее в этот день москвичи провели еще одну закрытую игру с «Сочи» (2:4).