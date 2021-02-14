БАТЭ — «Уфа»: счет матча 1:1, обзор голов

Борисовский БАТЭ сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции.

Голом в составе уфимцев на 11-й минуте отметился Тимур Жамалетдинов.

Белорусы отыгрались на 49-й минуте, благодаря голу Антона Сароки, которому ассистировал Павел Нехайчик.

Товарищеский матч БАТЭ (Белоруссия) — «Уфа» (Россия) — 1:1 (0:1) Голы: Жамалетдинов, 11 (0:1). Сарока, 49 (1:1)«Уфа», стартовый состав: Беленов, Сухов, Йокич, Морозов, Плиев, Табидзе, Камилов, Голубев, Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич

Параллельно состоялся товарищеский матч «Динамо» — «Ордабасы», который прошел в закрытом формате.

Спортивный директор «Ордабасы» Кайрат Аширбеков рассказал, что за 3 часа до начала встречи москвичи выставили условие о недопустимости трансляции матча на официальном YouTube-канале шымкентского клуба.

В случае отказа «Динамо» могло не выйти на матч. Ранее в этот день москвичи провели еще одну закрытую игру с «Сочи» (2:4).