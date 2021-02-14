«Реал» — «Валенсия»: счет матча 2:0, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Быструю атаку провели хозяева, Бензема получил пас перед штрафной, ушёл чуть в сторону и на исполнение пробил в дальний нижний угол.

На 42-й минуте Модрич дошёл до лицевой и сделал передачу в штрафную «Валенсии», Васкес выкатил мяч на линию штрафной на Крооса, который в касание пробил аккуратно в нижний угол ворот.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустил матч. 4 февраля стало известно, что он не тренируется с командой из-за дискомфорта в мышцах.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Валенсия 2:0 Голы: 1:0 Карим Бензема (12'), 2:0 Тони Кроос (42') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес, 28'), Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич (Иско, 79'), Каземиро, Карим Бензема (Мариано Диас, 79'), Марко Асенсио (Sergio Arribas, 71'), Винисиус Жуниор Валенсия: Хауме, Тьерри Корреа, Габриэл Паулиста, Франсишку Феррейра, Хосе Гайя, Гонсалу Гуэдеш (Yunus Musah, 46'), Карлос Солер (Кристиан Олива, 64'), Даниэль Васс (Ли Кан Ин, 64'), Урош Рачич, Ману Вальехо (Кевин Гамейро, 46'), Максимилиано Гомес (Патрик Кутроне, 83') Предупреждения: Гонсалу Гуэдеш (27'), Урош Рачич (44'), Тьерри Корреа (46')

«Реал» поднялся на 2-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 49 очков. «Валенсия» с 24 очками располагается на 12-й строчке.

Следующий матч команда Зинедина Зидана проведет с «Вальядолидом» 20 февраля на выезде. Коллектив Хавьера Грасии в этот день примет «Сельту».