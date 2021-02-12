ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПо замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент
  • 22:55
    • СМИ: Упамекано определился с новым клубом
  • 22:21
    • УЕФА условно дисквалифицировал Мусаева на один матч
  • 22:07
    • Кварацхелия — в топ-50 лучших футболистов до 20 лет
  • 21:18
    • Голикова — чемпионка мира по конькобежному спорту
  • 21:02
    • Третьяков завоевал серебро чемпионата мира
    Все новости спорта

    Кварацхелия — в топ-50 лучших футболистов до 20 лет

    Футбол Рубин Футбол России Барселона Футбол Испании Ренн Футбол Франции Аякс Боруссия Д Футбол Германии Андерлехт Манчестер Юнайтед Футбол Англии Арсенал АЗ Алкмар Динамо Киев Шахтер Донецк Футбол Украины
    Газета L'Equipe составила рейтинг лучших футболистов мира до 20 лет.

    Хвича Кварацхелия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия

    Первое место в списке занял форвард «Барселоны» Ансу Фати, вслед за которым расположились Эдуарду Камавинга из «Ренна» и Райан Гравенберх из «Аякса».

    В топ-50 вошел полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, расположившись на 34-й строчке.

    Российских футболистов в топ-50 нет. В рейтинг вошли два украинца — защитник киевского «Динамо» Илья Забарный и вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин.

    1. Ансу Фати, Испания, «Барселона»
    2. Эдуарду Камавинга, Франция, «Ренн»
    3. Райан Гравенберх, Нидерланды, «Аякс»
    4. Педри, Испания, «Барселона»
    5. Джованни Рейна, США, «Боруссия» Дортмунд
    6. Джуд Беллингем, Англия, «Боруссия» Дортмунд
    7. Яри Версхарен, Бельгия, «Андерлехт»
    8. Мэйсон Гринвуд, Англия, «Манчестер Юнайтед»
    9. Букайо Сака, Англия, «Арсенал»
    10. Мирон Боадю, Голландия, АЗ
    23. Илья Забарный, Украина, «Динамо» Киев
    30. Анатолий Трубин, Украина, «Шахтер»
    34. Хвича Кварацхелия, Грузия, «Рубин».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Левантийцы способны на сюрприз в Виго?
  • «Сельта» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Воспользуется ли «Лестер» проблемами «Ливерпуля» в обороне?
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Как «Атлетико» отреагирует на осечку?
  • «Гранада» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сельта — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры