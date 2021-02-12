Кварацхелия — в топ-50 лучших футболистов до 20 лет

Газета L'Equipe составила рейтинг лучших футболистов мира до 20 лет.

Первое место в списке занял форвард «Барселоны» Ансу Фати, вслед за которым расположились Эдуарду Камавинга из «Ренна» и Райан Гравенберх из «Аякса».

В топ-50 вошел полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, расположившись на 34-й строчке.

Российских футболистов в топ-50 нет. В рейтинг вошли два украинца — защитник киевского «Динамо» Илья Забарный и вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин.

1. Ансу Фати, Испания, «Барселона»

2. Эдуарду Камавинга, Франция, «Ренн»

3. Райан Гравенберх, Нидерланды, «Аякс»

4. Педри, Испания, «Барселона»

5. Джованни Рейна, США, «Боруссия» Дортмунд

6. Джуд Беллингем, Англия, «Боруссия» Дортмунд

7. Яри Версхарен, Бельгия, «Андерлехт»

8. Мэйсон Гринвуд, Англия, «Манчестер Юнайтед»

9. Букайо Сака, Англия, «Арсенал»

10. Мирон Боадю, Голландия, АЗ

23. Илья Забарный, Украина, «Динамо» Киев

30. Анатолий Трубин, Украина, «Шахтер»

34. Хвича Кварацхелия, Грузия, «Рубин».