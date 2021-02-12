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    УЕФА условно дисквалифицировал Мусаева на один матч

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    УЕФА условно дисквалифицировал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева на один матч еврокубков, сообщает пресс-служба организации.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    Тренер наказан за несвоевременное начало домашнего матча Лиги чемпионов с «Челси».

    «Жалоба ФК "Краснодар" отклонена. Подтверждается решение, принятое дисциплинарным органом УЕФА (CEDB) от 19 января 2021 года: оштрафовать "Краснодар" на 15 тысяч евро и отстранить тренера "Краснодара" Мурада Мусаева на один матч клубных соревнований УЕФА за несвоевременное начало игры. Отстранение условное, испытательный срок — один год», — говорится в сообщении.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар» прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

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