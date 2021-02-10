«Реал» — «Хетафе»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
globallookpress.com
На 60-й минуте счет открыл нападающий Карим Бензема, а спустя шесть минут защитник Ферлан Менди удвоил преимущество хозяев.
Футбол. Испания. Примера
Реал Мадрид — Хетафе 2:0
Голы: 1:0 Карим Бензема (60'), 2:0 Ферлан Менди (66') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело (Victor Chust, 86'), Ферлан Менди, Лука Модрич, Марко Асенсио (Иско, 76'), Каземиро, Винисиус Жуниор, Marvin (Sergio Arribas, 55'), Карим Бензема Хетафе: Давид Сория, Эрик Кабако (Давид Тимор, 73'), Матиас Оливера, Софьян Шакла, Дамиан Суарес, Франсиско Портильо (Карлос Аленья, 55'), Марк Кукурелья (Энес Унал, 73'), Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Анхель Родригес (Такэфуса Кубо, 55'), Хуан Эрнандес (Хайме Мата, 54') Предупреждения: Софьян Шакла (52'), Ферлан Менди (71')
«Реал» набрал 46 очков и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» располагается на 12-й позиции (24).
Следующие матчи команды проведут 14 февраля. «Реал» примет «Валенсию», а «Хетафе» — «Реал Сосьедад».