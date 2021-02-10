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    «Лион» разгромил «Аяччо» в Кубке Франции

    «Лион» — «Аяччо»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Лион Аяччо
    В матче 1/32 финала Кубка Франции «Лион» одержал домашнюю победу над «Аяччо» со счетом 5:1.

    «Лион»
    «Лион»

    В составе победителей отличились Мемфис Депай, Ислам Слимани, Максвел Корне, Райан Шерки и Уссем Ауар.

    Единственный гол «Аяччо» на свой счет записал Риада Нури.

    Футбол. Франция. Кубок
    Лион — Аяччо 5:1
    Голы: 1:0 Мемфис Депай (10'), 2:0 Ислам Слимани (22'), 3:0 Максвелл Корне (24'), 4:0 Райан Шерки (39'), 5:0 Уссем Ауа (пенальти) (79'), 5:1 Ryad Nouri (пенальти) (90')

    В других играх ранее «Валансьен» вырвал победу у «Реймса» в игре с семью голами (4:3), а «Лорьян» одержал волевую победу над «Пари» (2:1).

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