«Лион» — «Аяччо»: счет матча 5:1, обзор голов

В составе победителей отличились Мемфис Депай, Ислам Слимани, Максвел Корне, Райан Шерки и Уссем Ауар.
Единственный гол «Аяччо» на свой счет записал Риада Нури.
Футбол. Франция. Кубок
Лион — Аяччо 5:1
Голы: 1:0 Мемфис Депай (10'), 2:0 Ислам Слимани (22'), 3:0 Максвелл Корне (24'), 4:0 Райан Шерки (39'), 5:0 Уссем Ауа (пенальти) (79'), 5:1 Ryad Nouri (пенальти) (90')
В других играх ранее «Валансьен» вырвал победу у «Реймса» в игре с семью голами (4:3), а «Лорьян» одержал волевую победу над «Пари» (2:1).