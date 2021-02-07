ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаВремя Де Хеа прошло. «Юнайтед» сделал подарок «Сити»
  • 21:26
    • «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде»
  • 18:50
    • Хет-трик Головина принес «Монако» победу над «Нимом»
  • 21:03
    • «Лилль» обыграл «Нант» и вернул лидерство в Лиге 1
  • 18:55
    • «Милан» разгромил «Кротоне», Ребич и Ибрагимович оформили дубли
  • 17:49
    • «Металлург» одержал десятую победу подряд
    Все новости спорта

    «Болонья» крупно победила «Парму»

    «Парма» — «Болонья»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Болонья Парма Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 21-го тура чемпионата Италии «Парма» потерпела домашнее поражение от «Болоньи» со счетом 0:3.

    «Болонья»
    «Болонья»

    В составе победителей дубль оформил гамбийский нападающий Муса Барроу, которому в обоих случаях ассистировал Никола Сансоне. Еще один мяч забил Риккардо Орсолини.

    Футбол. Италия. Серия А
    Парма — Болонья 0:3
    Голы: 0:1 Муса Бэрроу (15'), 0:2 Муса Бэрроу (33'), 0:3 Риккардо Орсолини (90') Парма: Луиджи Сепе, Маттья Бани (Деннис Ман, 46'), Бруну Алвеш, Йордан Осорио, Андреа Конти, Риккардо Гальоло, Ясмин Куртич (Valentin Mihaila, 70'), Гастон Бругман (Вилан Сиприен, 55'), Андреас Корнелиус (Джошуа Зиркзее, 55'), Жервиньо, Юрай Куцка (Эрнани, 82') Болонья: Лукаш Скорупски, Адама Сумаоро, Такэхиро Томиясу, Данило, Митчелл Дейкс, Никола Сансоне (Эмануэл Вигнато, 66'), Andreas Skov Olsen (Риккардо Орсолини, 66'), Роберто Сориано, Йерди Схаутен (Андреа Поли, 88'), Маттиас Сванберг (Николас Домингес, 66'), Муса Бэрроу (Родриго Паласио, 82') Предупреждения: Андреа Конти (35'), Маттиас Сванберг (62'), Риккардо Гальоло (76')

    Команда Синиши Михайловича поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 23 очка. «Парма» остается в зоне вылета на предпоследнем 19-м месте, имея в активе 13 очков.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли ПСЖ реванш у «Марселя»?
  • «Марсель» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Шеффилд Юнайтед» вскроет оборону «Челси»?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • «Барселона» снова победит «Бетис»?
  • «Бетис» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.95
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бетис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Луго — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Звонарева — Рыбакина
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Кудерметова — Костюк
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бултер — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры