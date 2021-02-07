«Парма» — «Болонья»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче 21-го тура чемпионата Италиипотерпела домашнее поражение отсо счетом 0:3.

В составе победителей дубль оформил гамбийский нападающий Муса Барроу, которому в обоих случаях ассистировал Никола Сансоне. Еще один мяч забил Риккардо Орсолини.

Футбол. Италия. Серия А Парма — Болонья 0:3 Голы: 0:1 Муса Бэрроу (15'), 0:2 Муса Бэрроу (33'), 0:3 Риккардо Орсолини (90') Парма: Луиджи Сепе, Маттья Бани (Деннис Ман, 46'), Бруну Алвеш, Йордан Осорио, Андреа Конти, Риккардо Гальоло, Ясмин Куртич (Valentin Mihaila, 70'), Гастон Бругман (Вилан Сиприен, 55'), Андреас Корнелиус (Джошуа Зиркзее, 55'), Жервиньо, Юрай Куцка (Эрнани, 82') Болонья: Лукаш Скорупски, Адама Сумаоро, Такэхиро Томиясу, Данило, Митчелл Дейкс, Никола Сансоне (Эмануэл Вигнато, 66'), Andreas Skov Olsen (Риккардо Орсолини, 66'), Роберто Сориано, Йерди Схаутен (Андреа Поли, 88'), Маттиас Сванберг (Николас Домингес, 66'), Муса Бэрроу (Родриго Паласио, 82') Предупреждения: Андреа Конти (35'), Маттиас Сванберг (62'), Риккардо Гальоло (76')

Команда Синиши Михайловича поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 23 очка. «Парма» остается в зоне вылета на предпоследнем 19-м месте, имея в активе 13 очков.