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    Анчелотти: Я горжусь «Эвертоном». Мы не заслуживали поражения

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    Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался о матче 23-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:3).

    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти

    «Думаю, мы хорошо начали, но играли несколько застенчиво. Далее взяли матч под контроль, поражения не заслуживали. Мы имели хорошие возможности в контратаках в первом тайме.

    "МЮ" очень силен в полузащите. Мы хотели добавить туда еще одного футболиста. У Хамеса возник напряженный момент. Он мог играть, но не весь матч. Ему удалось забить прекрасный гол, но я снял его, чтобы избежать проблем.

    Горжусь командой, отличное настроение. У нас хорошая форма сейчас. Важно поддерживать настрой. При счете 3:2 мы показали, что проигрывать не хотим», — сказал Анчелотти Sky Sports.

    «Манчестер Юнайтед» набрал 45 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон», имея в активе 37 очков, расположился на шестом месте.

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