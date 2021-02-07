Анчелотти: Я горжусь «Эвертоном». Мы не заслуживали поражения

Главный тренервысказался о матче 23-го тура АПЛ с(3:3).

«Думаю, мы хорошо начали, но играли несколько застенчиво. Далее взяли матч под контроль, поражения не заслуживали. Мы имели хорошие возможности в контратаках в первом тайме.

"МЮ" очень силен в полузащите. Мы хотели добавить туда еще одного футболиста. У Хамеса возник напряженный момент. Он мог играть, но не весь матч. Ему удалось забить прекрасный гол, но я снял его, чтобы избежать проблем.

Горжусь командой, отличное настроение. У нас хорошая форма сейчас. Важно поддерживать настрой. При счете 3:2 мы показали, что проигрывать не хотим», — сказал Анчелотти Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 45 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон», имея в активе 37 очков, расположился на шестом месте.