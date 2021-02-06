«Астон Вилла» — «Арсенал»: счет матча 1:0, обзор гола

нанесла поражениев домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Вилла Парк», завершилась со счетом 1:0.

Победный гол хозяева забили на 2-й минуте. Бертран Траоре выполнил перехват около чужой штрафной площади, дошел до лицевой и прострелил в центр, а Олли Уоткинс в касание послал мяч в ворота.

Для «канониров» это второе поражение подряд в национальном первенстве.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Арсенал Лондон 1:0 Гол: 1:0 Олли Уоткинс (2') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Джон МакГинн, Джек Грилиш, Бертран Траоре (Трезеге, 66'), Марвелоуз Накамба, Росс Баркли (Jacob Ramsey, 78'), Олли Уоткинс Арсенал Лондон: Мэтью Райан, Эктор Бельерин, Габриэл, Rob Holding, Седрик Суареш (Мартин Эдегор, 65'), Букайо Сака, Томас (Виллиан, 75'), Николя Пепе, Эмиль Смит Роув, Гранит Джака, Александр Ляказетт (Пьер-Эмерик Обамеянг, 59') Предупреждения: Эзри Конса (31'), Марвелоуз Накамба (35'), Томас Парти (52'), Джек Грилиш (90'), Гранит Джака (90')

В турнирной таблице АПЛ «Астон Вилла» занимает восьмое место (35 очков), а «Арсенал» — десятое (31 очко).