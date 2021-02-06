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    Гол Уоткинса принес «Астон Вилле» победу над «Арсеналом»

    «Астон Вилла» — «Арсенал»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Астон Вилла» нанесла поражение «Арсеналу» в домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на «Вилла Парк», завершилась со счетом 1:0.

    Победный гол хозяева забили на 2-й минуте. Бертран Траоре выполнил перехват около чужой штрафной площади, дошел до лицевой и прострелил в центр, а Олли Уоткинс в касание послал мяч в ворота.

    Для «канониров» это второе поражение подряд в национальном первенстве.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Арсенал Лондон 1:0
    Гол: 1:0 Олли Уоткинс (2') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Джон МакГинн, Джек Грилиш, Бертран Траоре (Трезеге, 66'), Марвелоуз Накамба, Росс Баркли (Jacob Ramsey, 78'), Олли Уоткинс Арсенал Лондон: Мэтью Райан, Эктор Бельерин, Габриэл, Rob Holding, Седрик Суареш (Мартин Эдегор, 65'), Букайо Сака, Томас (Виллиан, 75'), Николя Пепе, Эмиль Смит Роув, Гранит Джака, Александр Ляказетт (Пьер-Эмерик Обамеянг, 59') Предупреждения: Эзри Конса (31'), Марвелоуз Накамба (35'), Томас Парти (52'), Джек Грилиш (90'), Гранит Джака (90')

    В турнирной таблице АПЛ «Астон Вилла» занимает восьмое место (35 очков), а «Арсенал» — десятое (31 очко).

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