«Химки» прошли лицензирование на следующий сезон РПЛ

прошли лицензирование в Российском футбольном союзе (РФС) на сезон-2021/22. Об этом ТАСС сообщил директор службы коммуникаций РФС Кирилл Мельников.

По информации источника, подмосковному клубу была выдана лицензия, и РФС определил действия клуба по выполнению требований по замене юрлица участника соревнований для завершении этой процедуры.

Однако отмечается, что к «Химкам» есть претензии по медицинскому регламенту, а также вопросам развития молодежной политики клуба. К апрелю текущего года клуб должен назначить главу молодежного сектора.

После 19 туров подмосковная команда занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков и оторвавшись от зоны вылета на 12 баллов.