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    Дюков заявил о снижении количества судейских ошибок на 45 процентов

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    Президент РФС Александр Дюков высказался о судействе в российской Премьер-лиге.

    Александр Дюков
    Александр Дюков

    «Реформа продолжается. Я удовлетворен динамикой снижения ключевых ошибок. Если сравнить 19 туров этого чемпионата с прошлым сезоном, увидим, что количество ошибок снизилось на 45 процентов. Это значительный показатель, и подобное произошло не само по себе.

    Внедрение VAR, перезагрузка ЭСК в рамках судейской реформы, постоянная методическая работа с судьями, привлечение фитнес-инструктора, который появился у арбитров, — эти и другие меры начинают работать, приносить результаты.

    Количество ошибок все равно остается достаточно высоким. Мы, конечно, понимаем, что полностью их не исключить, они тоже часть футбола. Но можно добиться еще большего снижения.

    Нам нужно продолжить работу по созданию единого стиля в судействе, при котором, с одной стороны, будет одинаковая трактовка эпизодов, а с другой — повышение планки дозволенных контактов, единоборств. Это повысит интенсивность и конкурентоспособность нашего футбола, готовность наших клубов к стилю судейства в Европе.

    Мы не раз видели, когда российские футболисты в европейских матчах после незначительных контактов останавливаются и просто прекращают играть. Свистка нет, а они уже глазами ищут судью с вопросом: как же так, что происходит? Конечно, это нужно менять.

    Эталонный стиль судейства? Если взять ту же АПЛ, то там, по статистике, фиксируется на 20 процентов меньше нарушений за матч. При том, что интенсивность и количество единоборств выше», — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

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