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    Матч ЛЧ «Лейпциг» — «Ливерпуль» может быть перенесен из-за коронавируса

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    Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» может состояться за пределами Германии, сообщает Sportbox.ru.

    «Ливерпуль»
    «Ливерпуль»

    По информации источника, из-за коронавирусных ограничений, действующих в стране до 17 февраля, встреча между командами может быть перенесена в другое место.

    При этом ограничения действуют только на въезд из Англии. В Министерстве внутренних дел Германии отметили, что для спортсменов не предусмотрены специальные разрешения на посещение страны.

    Во вторник, 2 февраля, «Лейпциг» обратился к немецким властям с просьбой разрешить английскому «Ливерпулю» прилететь в страну, сообщает kicker.

    Первый матч ЛЧ между «Лейпцигом» и «Ливерпулем», назначенный на 16 февраля, может пройти в Англии или на нейтральном поле за пределами Германии.

    В случае продления коронавирусных ограничений в Германии, также может быть перенесен матч 1/8 финала Лиги чемпионов между менхенгладбахской «Боруссией» и «Манчестер Сити», который должен пройти 24 февраля.

    В 1/8 Лиги чемпионов вышли сразу 4 немецкие команды, однако дортмундская «Боруссия» первый матч с «Севильей» проведет на выезде, как и «Бавария», которая сыграет с «Лацио» в Риме.

    Напомним, первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 16 февраля.

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