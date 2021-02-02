Матч ЛЧ «Лейпциг» — «Ливерпуль» может быть перенесен из-за коронавируса

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов междуможет состояться за пределами Германии, сообщает Sportbox.ru

По информации источника, из-за коронавирусных ограничений, действующих в стране до 17 февраля, встреча между командами может быть перенесена в другое место.

При этом ограничения действуют только на въезд из Англии. В Министерстве внутренних дел Германии отметили, что для спортсменов не предусмотрены специальные разрешения на посещение страны.

Во вторник, 2 февраля, «Лейпциг» обратился к немецким властям с просьбой разрешить английскому «Ливерпулю» прилететь в страну, сообщает kicker.

Первый матч ЛЧ между «Лейпцигом» и «Ливерпулем», назначенный на 16 февраля, может пройти в Англии или на нейтральном поле за пределами Германии.

В случае продления коронавирусных ограничений в Германии, также может быть перенесен матч 1/8 финала Лиги чемпионов между менхенгладбахской «Боруссией» и «Манчестер Сити», который должен пройти 24 февраля.

В 1/8 Лиги чемпионов вышли сразу 4 немецкие команды, однако дортмундская «Боруссия» первый матч с «Севильей» проведет на выезде, как и «Бавария», которая сыграет с «Лацио» в Риме.

Напомним, первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 16 февраля.