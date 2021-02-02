«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче на 32-й минуте открыли «канониры». Николя Пепе с левого края ворвался в штрафную, продавил Семеду, накрутил Невеша и пробил точно в дальний угол.
В добавленное к первому тайму время «Арсенал» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота.
Хозяева провели быструю атаку по центру, Поденсе сделал передачу в штрафную, а Давид Луис сзади сбил Виллиана, получив прямую красную карточку.
Рубен Невеш с пенальти пробил точно в верхний угол ворот — без шансов для Лено.
На 49-й минуте «Волки» перешли в позиционную атаку, Моутинью получил пас, прицелился и с 27 метров пальнул в верхний угол — мяч от штанги влетел в сетку ворот «Арсенала».
А на 72-й минуте гости остались вдевятером. Семеду сделал длинный заброс по флангу, голкипер Бернд Лено выбежал за пределы штрафной и рукой выбил мяч в аут, опередив Траоре.
За фол последней надежды вратарь получил прямую красную карточку, его место в воротах занял Рунар Рунарссон.
Хозяева набрали 26 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы с 31 очком находятся на 10-й строчке.
В следующем матче «Арсенал» на выезде сыграет с «Астон Виллой» 6 февраля, а на следующий день «Вулверхэмптон» дома примет «Лестер».