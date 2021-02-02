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    «Арсенал» вдевятером проиграл «Вулверхэмптону»

    «Вулверхэмптон» — «Арсенал»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» потерпел гостевое поражение от «Вулверхэмтона» (1:2) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 32-й минуте открыли «канониры». Николя Пепе с левого края ворвался в штрафную, продавил Семеду, накрутил Невеша и пробил точно в дальний угол.

    В добавленное к первому тайму время «Арсенал» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота.

    Хозяева провели быструю атаку по центру, Поденсе сделал передачу в штрафную, а Давид Луис сзади сбил Виллиана, получив прямую красную карточку.

    Рубен Невеш с пенальти пробил точно в верхний угол ворот — без шансов для Лено.

    На 49-й минуте «Волки» перешли в позиционную атаку, Моутинью получил пас, прицелился и с 27 метров пальнул в верхний угол — мяч от штанги влетел в сетку ворот «Арсенала».

    А на 72-й минуте гости остались вдевятером. Семеду сделал длинный заброс по флангу, голкипер Бернд Лено выбежал за пределы штрафной и рукой выбил мяч в аут, опередив Траоре.

    За фол последней надежды вратарь получил прямую красную карточку, его место в воротах занял Рунар Рунарссон.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Арсенал Лондон 2:1
    Голы: 0:1 Николя Пепе (32'), 1:1 Рубен Невеш (пенальти) (45'), 2:1 Жоау Моутинью (49') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Нелсон Семеду, Макс Килман, Рубен Невеш (Леандер Дендонкер, 74'), Жоау Моутинью, Педру Нету, Даниэл Поденсе (Vitinha, 62'), Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 90'), Адама Траоре Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Rob Holding, Седрик Суареш, Давид Луис, Томас Парти (Рунар Рунарссон, 75'), Гранит Джака, Букайо Сака, Александр Ляказетт (Габриэль Магальяйнс, 46'), Николя Пепе (Пьер-Эмерик Обамеянг, 61'), Эмиль Смит Роув Предупреждения: Жоау Моутинью (13'), Макс Килман (28'), Томас (41'), Рубен Невеш (47'), Гранит Джака (62') Удаления: Давид Луис (45'), Бернд Лено (72')

    Хозяева набрали 26 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы с 31 очком находятся на 10-й строчке.

    В следующем матче «Арсенал» на выезде сыграет с «Астон Виллой» 6 февраля, а на следующий день «Вулверхэмптон» дома примет «Лестер».

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