объявил об уходеиз команды. Сын экс-главного тренера команды Маурисио Почеттино продолжит карьеру в, сообщает пресс-служба «шпор».

До «Тоттенхэма» Почеттино-младший входил в систему «Саутгемптона», где также работал его отец.

We have reached agreement with @WatfordFC for the transfer of Maurizio Pochettino.

Everyone at the Club wishes Maurizio all the best for the future.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/tsMPuyOPTM