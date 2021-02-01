Костюков и Грицаенко перешли в «Рубин»

Игрок перешел в клуб из Татарстана в статусе свободного агента. Соглашение рассчитано на четыре года.
В нынешнем сезоне 25-летний защитник принял участие в 10 матчах РПЛ в составе «Тамбова» и забил 1 гол. В пассиве игрока 1 желтая и 1 красная карточки.
Официально: Алексей Грицаенко — игрок «Рубина»❕— «Рубин» Казань (@fcrk) February 1, 2021
Соглашение рассчитано на четыре года. За «Рубин» Алексей будет выступать под номером 27.
Добро пожаловать в «Рубин»! 🙌
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Также в «Рубин» в статусе свободного агента перешел полузащитник Михаил Костюков. Срок его контракта тоже составит четыре года.
29-летний полузащитник сыграл в 16 матчах РПЛ за «Тамбов», забил 1 гол, сделал 1 голевую передачу и получил 4 желтые карточки.
Официально: Михаил Костюков — игрок «Рубина»❕— «Рубин» Казань (@fcrk) February 1, 2021
Соглашение рассчитано на четыре года. За наш клуб Михаил будет выступать под номером 14.
Добро пожаловать в «Рубин»! 🙌
👉 https://t.co/ptmgFnr6Wl pic.twitter.com/VACNuM7uJK