Костюков и Грицаенко перешли в «Рубин»

Защитникпродолжит карьеру в казанском «Рубине», сообщает клубная пресс-служба.

Игрок перешел в клуб из Татарстана в статусе свободного агента. Соглашение рассчитано на четыре года.

В нынешнем сезоне 25-летний защитник принял участие в 10 матчах РПЛ в составе «Тамбова» и забил 1 гол. В пассиве игрока 1 желтая и 1 красная карточки.

Официально: Алексей Грицаенко — игрок «Рубина»❕

Соглашение рассчитано на четыре года. За «Рубин» Алексей будет выступать под номером 27.

Добро пожаловать в «Рубин»! 🙌

👉 https://t.co/RqcbbdGyzH pic.twitter.com/CceQ0BOD2N — «Рубин» Казань (@fcrk) February 1, 2021

Также в «Рубин» в статусе свободного агента перешел полузащитник Михаил Костюков. Срок его контракта тоже составит четыре года.

29-летний полузащитник сыграл в 16 матчах РПЛ за «Тамбов», забил 1 гол, сделал 1 голевую передачу и получил 4 желтые карточки.