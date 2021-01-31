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    «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм», Салах забил два мяча

    «Вест Хэм» — «Ливерпуль»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче 21-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал выездную победу над «Вест Хэмом» со счетом 3:1 .

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 58-й минуте открыли мерсисайдцы. Мохамед Салах получил мяч от Джонса, вошёл в штрафную и с левой ноги пробил кручёным в левый же угол, под перекладину.

    На 68-й минуте гости убежали в быструю контратаку после неудачного углового «молотобойцев». Салах получил мяч у центральной линии, выполнил навес налево на Шакири, тот дальним навесом уже в штрафную снова нашёл Салаха, и Мохамед технично покатил мяч низом в дальний угол мимо Фабиански.

    А на 84-й минуте Фирмино получил мяч от Салаха в правой части штрафной и прострелил в центр. Зацепив ногу защитника, мяч прилетел к Джорджиньо Вейналдуму, который в касание пробил в левый угол. ворот «Вест Хэма».

    Хозяева забили гол престижа в компенсированное время. Крессвел навесил с углового в центр штрафной, где Крейг Доусон оторвался от Окслейд-Чемберлена и пробил в касание под ближнюю штангу.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Ливерпуль 1:3
    Голы: 0:1 Мохамед Салах (57'), 0:2 Мохамед Салах (68'), 0:3 Жоржиньо Вейналдум (84'), 1:3 Крэйг Доусон (87') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Анджело Огбонна, Said Benrahma, Пабло Форнальс (Андрей Ярмоленко, 62'), Джаррод Боуэн (Райан Фредерикс, 79'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио (Марк Ноубл, 79') Ливерпуль: Алисон Бекер, Джордан Хендерсон, Эндрю Робертсон, Натаниел Филлипс, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Тьяго Алькантара, Джеймс Милнер (Curtis Jones, 57'), Мохамед Салах, Шердан Шакири (Роберто Фирмино, 69'), Дивок Ориги (Алекс Окслейд-Чемберлен, 80') Предупреждения: Деклан Райс (47'), Томаш Соучек (49')

    «Ливерпуль» набрал 40 очков и занимает третье место в таблице АПЛ. У «Вест Хэма» 35 очков и пятая позиция.

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