«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: счет матча 1:3, обзор голов

Счет в матче на 58-й минуте открыли мерсисайдцы. Мохамед Салах получил мяч от Джонса, вошёл в штрафную и с левой ноги пробил кручёным в левый же угол, под перекладину.
На 68-й минуте гости убежали в быструю контратаку после неудачного углового «молотобойцев». Салах получил мяч у центральной линии, выполнил навес налево на Шакири, тот дальним навесом уже в штрафную снова нашёл Салаха, и Мохамед технично покатил мяч низом в дальний угол мимо Фабиански.
А на 84-й минуте Фирмино получил мяч от Салаха в правой части штрафной и прострелил в центр. Зацепив ногу защитника, мяч прилетел к Джорджиньо Вейналдуму, который в касание пробил в левый угол. ворот «Вест Хэма».
Хозяева забили гол престижа в компенсированное время. Крессвел навесил с углового в центр штрафной, где Крейг Доусон оторвался от Окслейд-Чемберлена и пробил в касание под ближнюю штангу.
«Ливерпуль» набрал 40 очков и занимает третье место в таблице АПЛ. У «Вест Хэма» 35 очков и пятая позиция.