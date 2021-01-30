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    «Лион» вырвал победу у «Бордо» и возглавил Лигу 1

    «Лион» — «Бордо»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одолел «Бордо» со счетом 2:1

    «Лион»
    «Лион»

    Счет открыли хозяева — в середине первого тайма отличился Карл Токо-Экамби. Гости сравняли на 55-й минуте усилиями Самуэля Калу.

    А уже на 93-й минуте Лео Дебуа забил победный гол.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Бордо 2:1
    Голы: 1:0 Карл Токо Экамби (32'), 1:1 Самуэль Калу (55'), 2:1 Лео Дюбуа (90') Лион: Антони Лопеш, Джейсон Денайер (Синали Дьоманде, 23'), Марсело, Лео Дюбуа, Маттиа Де Шильо, Тьяго Мендес, Максанс Какере (Лукас Пакета, 63'), Бруно Гимарайнс (Уссем Ауа, 72'), Карл Токо Экамби (Максвелл Корне, 63'), Мемфис Депай, Tino Kadewere (Ислам Слимани, 72') Бордо: Бенуа Костиль, Лоран Косельни, Юссуф Сабали, Лорис Бенито, Поль Байсс, Атем Бен-Арфа (Tom Lacoux, 90'), Самуэль Калу (Николя де Превиль, 76'), Ясин Адли, Тома Башич, Реми Уден (Максим Пундж, 83'), Хван Ый Чо (Amadou Traore, 82') Предупреждения: Тьяго Мендес (15'), Лорис Бенито (83'), Тома Башич (84')

    «Лион» после этой победы вышел на 1-е место в таблице чемпионата Франции. «Бордо» находится на седьмой строчке.

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