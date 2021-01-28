ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тухель провел первый матч у руля «Челси»Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы
  • 13:31
    • Уткин: Как только в РПЛ будет 12 команд, все остальные начнут просто вымирать
  • 13:04
    • Крал рассказал, уйдет ли из «Спартака» этой зимой
  • 12:39
    • Шубенков отреагировал на слухи о проваленном допинг-тесте: Я никогда не использовал «запрещёнку»
  • 08:51
    • «Филадельфия» одержала победу над «Лейкерс», «Бруклин» в овертайме одолел «Атланту»
  • 07:15
    • ЦСКА отзаявил Адольфо Гайча
    Все новости спорта

    Уткин: Как только в РПЛ будет 12 команд, все остальные начнут просто вымирать

    Футбол Зенит Краснодар Локомотив Спартак ЦСКА РПЛ Футбол России РФС Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о возможной реформе российской Премьер-лиги, которая предусматривает сокращение количества участников элитного дивизиона до 12 клубов.

    Василий Уткин
    Василий Уткин

    «Почему мне сложно принять вот такую реформу про 12 команд с оптимизмом? Напомню свой любимый пример: футбольный клуб "Лейпциг", который сейчас может рассматриваться как соискатель, хотя и не первого ряда, победы в Лиге чемпионов уже второй сезон.

    "Лейцпиг" был основан через год после того, как "Зенит" взял Кубок УЕФА. У них был спонсор — компания "Газпром", которая тогда была крупнейшей в мире. А у "Лейпцига" ничего подобного не было. И вот как сейчас играет "Лейпциг" и где сейчас "Зенит"?

    Развивать нужно лигу в первую очередь. Вот "Лейпциг" попал в Бундеслигу, и все получилось совсем иначе. А футбольный клуб "Зенит" оказывается в ситуации, когда он работает только на себя. Дело в том, что пространство Бундеслиги расширяется, и прогресс чемпионата Австрии, откуда во многом и списан проект реформы российского чемпионата, — это тоже рядом. Так или иначе Бундеслига работает на чемпионат Австрии. А в чемпионате России, даже не в чемпионате, а просто в России, все указывает на то, что пространство, на котором живет футбол, все сужается и сужается. Такая вот "Шагреневая кожа", хотя это очень старый пример, наверняка вы и не читали. Да и черт с ним, с Оноре де Бальзаком.

    Я вообще скептически мыслящий человек. Скептически, иронически, беллетристически. Я думаю, что как только в РПЛ будет 12 команд, все остальные начнут просто вымирать. И новое богатое устройство, которое действительно, наверное, поможет больше заработать на этом количестве трансляций и сделает картинку более привлекательной, придет к тому, что деньги просто будут делиться на меньшее количество команд. Получается и больше денег, и на меньшее количество команд.

    А что будет с ФНЛ? Я вообще думаю, что радикально изменить ситуацию в России может только закрытая лига, напоминающая НХЛ, НБА или МЛС. Почему я так думаю? Только так можно выстроить футбольные клубы в тех местах, где для начала построили стадионы. Типа Саранска, Нижнего Новгорода. В закрытой на некоторое время лиге можно будет развивать команду без опасений вылететь. Возможны некоторые долгосрочные инвестиции. Простите за это слово, оно вообще довольно ругательное по отношению к российскому футболу. Пока это не так, во многих городах, где построили стадионы, футбольные команды не появятся никогда», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Тоттенхэм» черную полосу «Ливерпуля»?
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Неаполитанцы отомстят за неудачу в чемпионате?
  • «Наполи» — «Специя». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Очередная победа «Аякса» с крупным счетом?
  • «Аякс» — «Виллем II». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.72
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Наполи — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Аякс — Виллем II
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Алькояно — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Торино — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лион — Бордо
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Монреаль — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры