Уткин: Как только в РПЛ будет 12 команд, все остальные начнут просто вымирать

Известный блогерподелился мнением о возможной реформе российской Премьер-лиги, которая предусматривает сокращение количества участников элитного дивизиона до 12 клубов.

«Почему мне сложно принять вот такую реформу про 12 команд с оптимизмом? Напомню свой любимый пример: футбольный клуб "Лейпциг", который сейчас может рассматриваться как соискатель, хотя и не первого ряда, победы в Лиге чемпионов уже второй сезон.

"Лейцпиг" был основан через год после того, как "Зенит" взял Кубок УЕФА. У них был спонсор — компания "Газпром", которая тогда была крупнейшей в мире. А у "Лейпцига" ничего подобного не было. И вот как сейчас играет "Лейпциг" и где сейчас "Зенит"?

Развивать нужно лигу в первую очередь. Вот "Лейпциг" попал в Бундеслигу, и все получилось совсем иначе. А футбольный клуб "Зенит" оказывается в ситуации, когда он работает только на себя. Дело в том, что пространство Бундеслиги расширяется, и прогресс чемпионата Австрии, откуда во многом и списан проект реформы российского чемпионата, — это тоже рядом. Так или иначе Бундеслига работает на чемпионат Австрии. А в чемпионате России, даже не в чемпионате, а просто в России, все указывает на то, что пространство, на котором живет футбол, все сужается и сужается. Такая вот "Шагреневая кожа", хотя это очень старый пример, наверняка вы и не читали. Да и черт с ним, с Оноре де Бальзаком.

Я вообще скептически мыслящий человек. Скептически, иронически, беллетристически. Я думаю, что как только в РПЛ будет 12 команд, все остальные начнут просто вымирать. И новое богатое устройство, которое действительно, наверное, поможет больше заработать на этом количестве трансляций и сделает картинку более привлекательной, придет к тому, что деньги просто будут делиться на меньшее количество команд. Получается и больше денег, и на меньшее количество команд.

А что будет с ФНЛ? Я вообще думаю, что радикально изменить ситуацию в России может только закрытая лига, напоминающая НХЛ, НБА или МЛС. Почему я так думаю? Только так можно выстроить футбольные клубы в тех местах, где для начала построили стадионы. Типа Саранска, Нижнего Новгорода. В закрытой на некоторое время лиге можно будет развивать команду без опасений вылететь. Возможны некоторые долгосрочные инвестиции. Простите за это слово, оно вообще довольно ругательное по отношению к российскому футболу. Пока это не так, во многих городах, где построили стадионы, футбольные команды не появятся никогда», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.