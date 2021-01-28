Федотов: Кокорин должен доказать всем злопыхателям, что он чего-то стоит

Главный тренер «Сочи», работавший с, прокомментировал его переход в итальянскую

«Пожелали Саше удачи, надеемся, что он включит на максимум свой характер.

Осталось попылить лет пять на хорошем уровне. Это как раз тот случай, когда всем злопыхателям нужно будет доказать, что я чего-то стою.

Наверное, глупо, имея хорошие данные и талант, не воспользоваться теми опциями, которые тебе дала жизнь. Мы рады, что это случилось», — цитирует специалиста Sport24.ru.

Перед стартом текущего сезона Кокорин перебрался в «Спартак» на правах свободного агента. В его активе 10 матчей, два гола и два голевых паса.