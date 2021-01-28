«Райо Вальекано» — «Барселона»: счет 1:2, обзор голов

В матче четвертьфинала Кубка Испаниина выезде обыграласо счетом 2:1.

«Каталонцы» проигрывали по ходу встречи, однако Лионель Месси сравнял счет, а Френки де Йонг оформил победный гол команды.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Райо Вальекано — Барселона 1:2 Голы: 1:0 Francisco Garcia (63'), 1:1 Лионель Месси (70'), 1:2 Френки де Йонг (80') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Ivan Martos (Isi Palazon, 84'), Alejandro Catena, Esteban Ariel Saveljich, Mario Hernandez (Луис Адвинкула, 84'), Сантьяго Комесанья, Оскар Трехо, Andres Martin (Антоньин Кортес, 71'), Jonathan Montiel (Альваро Гарсия, 57'), Francisco Garcia, Yacine Qasmi (Марио Суарес, 71') Барселона: Нето, Рональд Араухо, Клеман Лангле, Хуниор Фирпо (Pedri, 68'), Oscar Mingueza, Серхио Бускетс, Рики Пуч (Жорди Альба, 68'), Френки де Йонг, Антуан Гризманн (Мартин Брайтвайт, 85'), Лионель Месси, Франсиску Тринкан (Усман Дембеле, 68') Предупреждения: Сантьяго Комесанья (10'), Оскар Трехо (55'), Усман Дембеле (73'), Марио Суарес (89'), Мартин Брайтвайт (90')

В прошлом раунде турнира «блауграна» с трудом обыграли скромную «Корнелью» (2:0 ОТ).