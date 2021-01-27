«Севилья» разгромила «Валенсию» в Кубке Испании

В матче 1/18 финала Кубка Испанииразгромиласо счетом 3:0.

Дубль на счету Люка де Йонга. Также голом отметился Иван ракитич. Все три мяча «андалусийцы» забили еще до перерыва.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Севилья — Валенсия 3:0 Голы: 1:0 Люк де Йонг (20'), 2:0 Люк де Йонг (33'), 3:0 Иван Ракитич (38') Севилья: Яссин Буну, Серджи Гомес, Жюль Кунде, Хесус Навас (Карим Рекик, 67'), Маркос Акунья (Алейш Видаль, 68'), Неманья Гудель, Жоан Жордан (Уссама Идрисси, 63'), Иван Ракитич, Сусо (Оливер Торрес, 63'), Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири, 85'), Мунир Эль-Хаддади Валенсия: Кристиан Риверо, Антонио Латорре, Габриэл Паулиста (Висенте Эскердо, 53'), Уго Гильямон, Даниэль Васс, Урош Рачич (Guillem Molina, 53'), Ли Кан Ин, Давид Хасон, Koba Koindredi (Yunus Musah, 90'), Алехандро Бланко, Рубен Собрино Предупреждения: Маркос Акунья (62'), Алейш Видаль (80'), Мунир Эль-Хаддади (90')

«Севилья» продолжает свою беспроигрышную серию, которая достигла отметки в три матча.