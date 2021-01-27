«Реал» приостановил переговоры с Рамосом по новому контракту

Мадридскийдо сих пор не договорился о новом контракте с капитаном команды

Как сообщает Marca, Рамос и Лукас Васкес отклонили последние предложения президента «Королевского клуба» Флорентино Переса.

Отмечается, что «Реал» не готов удовлетворить финансовые требования футболистов из-за сложной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Перес не хочет, чтобы «Реал» оказался в ситуации «Барселоны», которой в срочном порядке пришлось договариваться с игрокам о снижении зарплаты.

В настоящий момент переговоры «Реала» с Рамосом и Васкесом приостановлены. Оба футболиста могут общаться с другими клубами.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос может перейти в «Пари Сен-Жермен».