«Реал» приостановил переговоры с Рамосом по новому контракту

Серхио Рамос
globallookpress.com
Как сообщает Marca, Рамос и Лукас Васкес отклонили последние предложения президента «Королевского клуба» Флорентино Переса.
Отмечается, что «Реал» не готов удовлетворить финансовые требования футболистов из-за сложной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.
Перес не хочет, чтобы «Реал» оказался в ситуации «Барселоны», которой в срочном порядке пришлось договариваться с игрокам о снижении зарплаты.
В настоящий момент переговоры «Реала» с Рамосом и Васкесом приостановлены. Оба футболиста могут общаться с другими клубами.
Ранее сообщалось, что Серхио Рамос может перейти в «Пари Сен-Жермен».