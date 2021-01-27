«Фиорентина» объявила о предстоящем переходе защитника «Наполи»

Очередным новичком, которая накануне подписала контракт с Александром Кокориным, станет защитник «Наполи»

В среду утром французский футболист прибыл во Флоренцию для прохождения медицинского осмотра, после чего с ним будет подписан контракт, сообщается в официальном твиттере клуба.

В текущем сезоне Малькюи провел лишь два матча в рамках итальянской Серии А.

Малькюи перешел в «Наполи» в 2018 году из «Лилля» за 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Малькюи претендовал «Спартак».