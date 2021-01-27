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    «Интер» вырвал у «Милана» путевку в полуфинал Кубка Италии

    «Интер» — «Милан»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над «Миланом» (2:1) в 1/4 финала Кубка Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 31-й минуте открыли гости. Мейте выиграл подбор у чужой штрафной и сбросил мяч на Ибрагимовича, а тот прицельно низом пробил с рикошетом от штанги в дальний угол ворот «Интера».

    На 58-й минуте «Милан» остался в меньшинстве. Ибрагимович откровенно наступил на ногу Коларову в центре поля и получил вторую желтую карточку.

    На 70-й минуте в ворота «Милана» был назначен пенальти — Леау снес в своей штрафной Бареллу. Лукаку уверенным ударом с точки с рикошетом от перекладины отправил мяч точно в цель.

    А на седьмой добавленной минуте Эриксен исполнил классный удар со штрафного над стенкой из футболистов «Милана» в ближний верхний угол ворот.

    Футбол. Италия. Кубок
    Интер — Милан 2:1
    Голы: 0:1 Златан Ибрагимович (31'), 1:1 Ромелу Лукаку (пенальти) (71'), 2:1 Кристиан Эриксен (90') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Александар Коларов (Эшли Янг, 90'), Милан Шкриньяр, Иван Перишич (Лаутаро Мартинес, 67'), Артуро Видаль, Николо Барелла, Маттео Дармиан (Ашраф Хакими, 46'), Марсело Брозович (Кристиан Эриксен, 88'), Алексис Санчес, Ромелу Лукаку Милан: Чиприан Тэтэрушану, Диогу Далот, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Симон Кьер (Фикайо Томори, 20'), Рафаэл Леау (Раде Крунич, 85'), Суалихо Мейте, Браим Диас (Анте Ребич, 60'), Алексис Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 85'), Франк Кессье, Златан Ибрагимович Предупреждения: Симон Кьер (17'), Ромелу Лукаку (45'), Златан Ибрагимович (45'), Марсело Брозович (52'), Златан Ибрагимович (58'), Анте Ребич (65'), Ашраф Хакими (90'), Франк Кессье (90')

    В полуфинале турнира «Интер» сыграет с победителем пары «Ювентус» — СПАЛ.

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