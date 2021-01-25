Орлов: Промес в «Спартаке» — это очередная авантюра«

Комментаторподелился мнением о возможном возвращении полузащитника «Аякса»в московский

«Не знаю, появится ли в "Спартаке" Промес. Мне кажется, это какая-то очередная авантюра. Больше авантюра от агентов.

То в "Спартаке" говорят, что еще нет переговоров с ним, а в то же время говорят, что идут переговоры. Разная информация. Это специально.

Когда нет игры, всегда что-то придумывается», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Спартак» хочет арендовать 29-летнего Промеса, однако амстердамский клуб рассматривает только вариант с продажей. Сообщается, что игрок может обойтись красно-белым в 12 миллионов евро.

Напомним, Промес выступал в составе «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На его счету 135 матчей, 66 голов и 33 голевых паса.