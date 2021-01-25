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    Орлов: Промес в «Спартаке» — это очередная авантюра«

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    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак».

    Квинси Промес
    Квинси Промес

    «Не знаю, появится ли в "Спартаке" Промес. Мне кажется, это какая-то очередная авантюра. Больше авантюра от агентов.

    То в "Спартаке" говорят, что еще нет переговоров с ним, а в то же время говорят, что идут переговоры. Разная информация. Это специально.

    Когда нет игры, всегда что-то придумывается», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Спартак» хочет арендовать 29-летнего Промеса, однако амстердамский клуб рассматривает только вариант с продажей. Сообщается, что игрок может обойтись красно-белым в 12 миллионов евро.

    Напомним, Промес выступал в составе «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На его счету 135 матчей, 66 голов и 33 голевых паса.

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