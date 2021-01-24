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    «Хоффенхайм» крупно обыграл «Кельн»

    «Хоффенхайм» — «Кельн»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Хоффенхайм 1899 Кельн Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В матче 18-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» одержал домашнюю победу над «Кельном» со счетом 3:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе «Хоффенхайма» дубль оформил Андрей Крамарич, дважды забивший с пенальти. Еще один гол на счету Кристофа Баумгартнера.

    «Кельн» имел шанс отыграть один мяч в конце встречи, но Антони Модест не реализовал одиннадцатиметровый.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хоффенхайм — Кёльн 3:0
    Голы: 1:0 Андрей Крамарич (пенальти) (7'), 2:0 Кристоф Баумгартнер (28'), 3:0 Андрей Крамарич (пенальти) (75') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Ховард Нордтвейт, Касим Адамс, Стефан Пош, Кристоф Баумгартнер, Себастьян Руди, Диади Самассеку (Мелайро Богард, 88'), Мият Гачинович (Павел Кадержабек, 75'), Marco John, Ила Бебу (Sargis Adamyan, 75'), Андрей Крамарич (Мунас Даббур, 82') Кёльн: Тимо Хорн, Яннес-Килиан Хорн, Sava Cestic (Хорхе Мере, 30'), Себастиан Борнау, Ноа Каттербах (Исмаил Якобс, 61'), Йонас Хектор (Эльвис Реджбечай, 66'), Кингсли Эхизибуэ (Ян Тильман, 30'), Доминик Дрекслер, Эйе Скири, Ондрей Дуда (Антони Модест, 61'), Мариус Вольф Предупреждения: Sava Cestic (6'), Ила Бебу (13'), Стефан Пош (52'), Эйе Скири (56'), Хорхе Мере (63')

    «Хоффенхайм» поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Кельн» располагается на 16-м месте.

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