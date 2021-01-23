ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Дортмунд» не выигрывает уже три матча«Гладбах» поставил под вопрос выход «Дортмунда» в ЛЧ
  • 18:57
    • «Рома» вырвала победу у «Специи»
  • 18:46
    • Французские биатлонисты выиграли эстафету в Антерсельве, Россия — третья
  • 17:05
    • «Арсенал» вылетел из Кубка Англии
  • 16:48
    • Елистратов завоевал золото чемпионата Европы по шорт-треку
  • 16:35
    • Норвежцы заняли весь пьедестал в скиатлоне на этапе КМ в Лахти
    Все новости спорта

    «Майнц» одержал волевую победу над «Лейпцигом»

    «Майнц» — «Лейпциг»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Майнц РБ Лейпциг Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В матче 18-го тура чемпионата Германии «Майнц» одержал домашнюю победу над «Лейпцигом» со счетом 3:2.

    «Лейпциг»
    «Лейпциг»

    В составе победителей дублем отметился защитник Мусса Ниахате, отличившийся на 24-й и 35-й минутах игры. Еще один гол хозяев на счету Леонардо Баррейро (50).

    За «быков» результативными ударами отметились Тайлер Адамс (15) и Марсель Хальстенберг (30).

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Майнц — РБ Лейпциг 3:2
    Голы: 0:1 Тайлер Адамс (15'), 1:1 Мусса Ньякат (24'), 1:2 Марцель Хальстенберг (30'), 2:2 Мусса Ньякат (35'), 3:2 Леандро Баррейро Мартинс (50') Майнц: Робин Центнер, Йерри Юсте Ст., Stefan Bell, Мусса Ньякат, Данни Латца (Левин Эцтунали, 66'), Данни да Коста, Филипп Мвене (Кевин Штёгер, 66'), Доминик Кор (Niklas Tauer, 79'), Леандро Баррейро Мартинс (Жонатан Буркардт, 86'), Робин Куайсон (Адам Салаи, 66'), Карим Онисиво РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Деотшанкюль Юпамекано, Марцель Хальстенберг (Кристофер Нкунку, 55'), Анхелиньо, Марсель Забитцер, Амаду Айдара (Лазар Самарджич, 61'), Тайлер Адамс (Норди Мукиэле, 77'), Эмиль Форсберг (Джастин Клюйверт, 61'), Александр Сёрлот, Даниэль Ольмо (Хван Хи Чан, 77') Предупреждения: Марцель Хальстенберг (23'), Мусса Ньякат (40'), Тайлер Адамс (70'), Данни да Коста (75'), Вилли Орбан (88'), Александр Сёрлот (90')

    «Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 35 очков. «Майнц» (10 очков) располагается на 17-й строчке.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Милан» выиграть у «Аталанты»?
  • «Милан» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Побег из плена
  • Порье — Макгрегор. Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Манчестер Сити» устроит погром команде из четвертого дивизиона?
  • «Челтнэм Таун» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.48
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Порье — Макгрегор
  • Прочие
  • Завтра в 08:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челтнэм Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры