«Майнц» — «Лейпциг»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 18-го тура чемпионата Германииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:2.

В составе победителей дублем отметился защитник Мусса Ниахате, отличившийся на 24-й и 35-й минутах игры. Еще один гол хозяев на счету Леонардо Баррейро (50).

За «быков» результативными ударами отметились Тайлер Адамс (15) и Марсель Хальстенберг (30).

Футбол. Германия. Бундеслига Майнц — РБ Лейпциг 3:2 Голы: 0:1 Тайлер Адамс (15'), 1:1 Мусса Ньякат (24'), 1:2 Марцель Хальстенберг (30'), 2:2 Мусса Ньякат (35'), 3:2 Леандро Баррейро Мартинс (50') Майнц: Робин Центнер, Йерри Юсте Ст., Stefan Bell, Мусса Ньякат, Данни Латца (Левин Эцтунали, 66'), Данни да Коста, Филипп Мвене (Кевин Штёгер, 66'), Доминик Кор (Niklas Tauer, 79'), Леандро Баррейро Мартинс (Жонатан Буркардт, 86'), Робин Куайсон (Адам Салаи, 66'), Карим Онисиво РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Деотшанкюль Юпамекано, Марцель Хальстенберг (Кристофер Нкунку, 55'), Анхелиньо, Марсель Забитцер, Амаду Айдара (Лазар Самарджич, 61'), Тайлер Адамс (Норди Мукиэле, 77'), Эмиль Форсберг (Джастин Клюйверт, 61'), Александр Сёрлот, Даниэль Ольмо (Хван Хи Чан, 77') Предупреждения: Марцель Хальстенберг (23'), Мусса Ньякат (40'), Тайлер Адамс (70'), Данни да Коста (75'), Вилли Орбан (88'), Александр Сёрлот (90')

«Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 35 очков. «Майнц» (10 очков) располагается на 17-й строчке.