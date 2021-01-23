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    «Байер» проиграл «Вольфсбургу» в Леверкузене

    «Байер» — «Вольфсбург»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Леверкузенский «Байер» потерпел домашнее поражение от «Вольфсбурга» (0:1) в матче 18-го тура чемпионата Германии.

    «Байер»
    «Байер»

    Единственный гол на 35-й минуте забил ударом головой Ридле Баку после навеса Ренато Штеффена.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Байер — Вольфсбург 0:1
    Гол: 0:1 Боте Баку (35') Байер: Лукаш Градецки, Жонатан Та (Карим Беллараби, 74'), Ларс Бендер (Тимоти Фосу-Менса, 46'), Эдмон Тапсоба, Дэйли Синкгравен, Надим Амири (Керем Демирбай, 74'), Чарлес Арангис (Юлиан Баумгартлингер, 74'), Флориан Вирц, Леон Бэйли, Лукас Аларио, Мусса Диаби Вольфсбург: Коэн Кастельс, Maxence Lacroix, Пауло Силва, Кевин Мбабу, Джон Энтони Брукс, Ренато Штеффен (Йосип Брекало, 61'), Боте Баку (Жозуа Гилявоги, 83'), Ксавер Шлагер (Бартош Бялек, 90'), Максимилиан Арнольд, Янник Герардт, Ваутер Вегорст Предупреждения: Лукас Аларио (90'), Maxence Lacroix (90')

    В турнирной таблице Бундеслиги «Байер» и «Вольфсбург» занимают третье и четвертое места соответственно, набрав по 32 очка.

    30 января «Байер» сыграет в гостях «РБ Лейпциг». 31 января состоится матч «Вольфсбург» — «Фрайбург».

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