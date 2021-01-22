Симеоне прокомментировал победу над «Эйбаром»

Главный тренервысказался о победе над(2:1) в 19-м туре Примеры.

«"Эйбар" всегда старается диктовать свою игру, чтоб поставить соперника на ту скорость, что удобна им. Они воспользовались шансом с пенальти и почувствовали себя в большей безопасности. Хорошо, что с 30-й минуты мы резко улучшились, Суарес смог забить.

Суарес — особенный футболист, постоянно в игре, никогда не отключается. Луис знает, как использовать свой интеллект. Нашел гол, когда соперник потерял мяч.

Я вижу, что в нашей команде все хотят играть. Мы хотим, чтобы у нас было внутреннее соревнование. Приятно, что есть конкуренция. Жаль, что кто-то не выходит, но команда от этого только улучшается», — цитирует тренера Goal.

После 17 матчей «Атлетико» имеет 44 очка и возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Эйбар» на 15 месте с 19 баллами.