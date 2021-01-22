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    Манчини заявил о неоспоримой ценности Кокорина

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    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил переход форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

    Роберто Манчини
    Роберто Манчини

    «Я тренировал Кокорина в течение года в "Зените" и могу говорить о нем только хорошее. Как о футбольных качествах, так и о человеческих.

    Я ограничиваюсь тем, что видел на поле, и заверяю вас, что Кокорин — чемпион. Тот, кто благодаря имеющимся качествам мог бы играть за любой клуб, в том числе и за "Реал". Утонченная работа ног, сильный удар головой, точные передачи. К сожалению, я потерял его из-за травмы колена в марте 2018 года. Ценность этого игрока бесспорна.

    Со своими качествами он может делать то, что хочет, и играть там, где нужно. Второй форвард, вингер и, очевидно, центральный нападающий. Со мной он начинал на правом фланге, где, конечно, ему не хватало ударов по воротам.

    Повторяю, качества игрока — чемпионские. Конечно, ему понадобится время для адаптации к нашему чемпионату, но ценность Кокорина неоспорима. С этой точки зрения ход "Фиорентины" очень хорош», — приводит слова Манчини La Nazione.

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