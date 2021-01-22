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    «Севилья» начала переговоры с «Аталантой» по Гомесу

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    Атакующий полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

    Алехандро Гомес
    Алехандро Гомес

    «Севилья» уже инициировала старт переговоров по игроку, сообщает Tuttomercatoweb.

    По данным издания, спортивный директор «Севильи» Мончи является поклонником футбольного таланта аргентинца.

    Гомес хочет продолжить карьеру в Италии, но «Аталанта» не горит желанием усиливать прямых конкурентов и намерена продать его в клуб из другой лиги.

    Ранее у Гомеса произошёл конфликт с тренером «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини, после чего атакующий хавбек принял решение проводить тренировки отдельно от команды.

    В нынешнем сезоне хавбек провел 10 матчей в Серии А, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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