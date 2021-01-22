«Севилья» начала переговоры с «Аталантой» по Гомесу

Атакующий полузащитник «Аталанты»может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

«Севилья» уже инициировала старт переговоров по игроку, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным издания, спортивный директор «Севильи» Мончи является поклонником футбольного таланта аргентинца.

Гомес хочет продолжить карьеру в Италии, но «Аталанта» не горит желанием усиливать прямых конкурентов и намерена продать его в клуб из другой лиги.

Ранее у Гомеса произошёл конфликт с тренером «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини, после чего атакующий хавбек принял решение проводить тренировки отдельно от команды.

В нынешнем сезоне хавбек провел 10 матчей в Серии А, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.