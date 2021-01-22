Бушманов: У Кокорина достаточный уровень, чтобы заиграть в Италии

Бывший главный тренер молодежной сборной Россиипрокомментировал переход нападающего «Спартака»в «Фиорентину».

«Думаю, это хорошая новость. Как для самого Кокорина, так и вообще для нашего футбола. Да и "Спартак" с этим трансфером должен выиграть.

У Александра достаточный уровень для того, чтобы заиграть в Италии. Все данные для этого у него есть. А получится или нет, в первую очередь это зависит от него самого. Очень хочется, чтобы он там заиграл.

Проблемы с мотивацией? По идее, не должны быть. Все-таки Александр и зрелый футболист, и человек, много повидавший. Почти 30 лет, уже не мальчик. Думаю, ему хочется проверить себя: поиграть в сильном, хорошем чемпионате и проявить себя там», — приводит слова Бушманова Rusfootball.info.

Кокорин выступает за «Спартак» с лета 2020 года. Всего за «красно-белых» он провел 10 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.