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    Бушманов: У Кокорина достаточный уровень, чтобы заиграть в Италии

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    Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Думаю, это хорошая новость. Как для самого Кокорина, так и вообще для нашего футбола. Да и "Спартак" с этим трансфером должен выиграть.

    У Александра достаточный уровень для того, чтобы заиграть в Италии. Все данные для этого у него есть. А получится или нет, в первую очередь это зависит от него самого. Очень хочется, чтобы он там заиграл.

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    • Проблемы с мотивацией? По идее, не должны быть. Все-таки Александр и зрелый футболист, и человек, много повидавший. Почти 30 лет, уже не мальчик. Думаю, ему хочется проверить себя: поиграть в сильном, хорошем чемпионате и проявить себя там», — приводит слова Бушманова Rusfootball.info.

    Кокорин выступает за «Спартак» с лета 2020 года. Всего за «красно-белых» он провел 10 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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