Ибрагимович сообщил о подписании Манджукича

Нападающийсообщил о подписании клубом контракта с

«Марио подписал контракт, он присоединится к "Милану". Так что теперь мы вдвоем будем пугать соперников», — заявил Ибрагимович в эфире канала Sky.

«Милан» пока не подтвердил трансфер хорвата на своих официальных ресурсах.

Ранее сообщалось, что Манджукич подпишет контракт до конца сезона-2020/2021 с возможностью продления ещё на год.

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Баварии» является свободным агентом после того, как 5 июля 2020 года разорвал контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль».