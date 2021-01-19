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    Ибрагимович сообщил о подписании Манджукича

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    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сообщил о подписании клубом контракта с Марио Манджукичем.

    Марио Манджукич
    Марио Манджукич

    «Марио подписал контракт, он присоединится к "Милану". Так что теперь мы вдвоем будем пугать соперников», — заявил Ибрагимович в эфире канала Sky.

    «Милан» пока не подтвердил трансфер хорвата на своих официальных ресурсах.

    Ранее сообщалось, что Манджукич подпишет контракт до конца сезона-2020/2021 с возможностью продления ещё на год.

    Бывший нападающий «Ювентуса» и «Баварии» является свободным агентом после того, как 5 июля 2020 года разорвал контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль».

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