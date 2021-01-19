«Бавария» в полуфинале КЧМ-2021 сыграет с «Аль-Духаилем» или «Аль-Ахли»

Турнир стартует 4 февраля встречей 1/4 финала между мексиканским клубом «Тигрес» и южнокорейским «Ульсаном».
Во втором четвертьфинальном матче сыграют катарский «Аль-Духаиль» и египетский «Аль-Ахли».
Победитель первого матча сыграет 7 февраля в полуфинале с обладателем Кубка Либертадорес, который определится 30 января.
На следующий день победитель второго четвертьфинала встретиться с «Баварией».
Финал турнира и матч за третье место пройдут 11 февраля.
🤩 The official draw for the #ClubWC 2020 is complete— FIFA.com (@FIFAcom) January 19, 2021
🏆 Bring on 4 February! pic.twitter.com/lYZYJuv5S4