«Бавария» в полуфинале КЧМ-2021 сыграет с «Аль-Духаилем» или «Аль-Ахли»

Состоялась жеребьевка матчей клубного чемпионата мира по футболу в Катаре.

Турнир стартует 4 февраля встречей 1/4 финала между мексиканским клубом «Тигрес» и южнокорейским «Ульсаном».

Во втором четвертьфинальном матче сыграют катарский «Аль-Духаиль» и египетский «Аль-Ахли».

Победитель первого матча сыграет 7 февраля в полуфинале с обладателем Кубка Либертадорес, который определится 30 января.

На следующий день победитель второго четвертьфинала встретиться с «Баварией».

Финал турнира и матч за третье место пройдут 11 февраля.