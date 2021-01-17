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    Шварц: Не могу сказать, что недоволен матчем с «Лехом»

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги контрольного матча с польским «Лехом» (0:2) на сборе в Турции.

    Сандро Шварц
    Сандро Шварц

    «Это была интенсивная игра с хорошими отрезками. К пропущенным голам привели индивидуальные ошибки, немного не повезло в тех моментах. Но в целом не могу сказать, что недоволен матчем.

    Сейчас у команды насыщенные занятия, и нам было важно равномерно распределить нагрузку после первой тренировочной недели. Результат не столь принципиален. Важно было посмотреть на те игровые принципы, что мы наигрываем.

    Дело в том, что контроль нагрузки на игроков — это важный момент в подготовке, и сейчас мы подводим ребят к следующему этапу их функционального состояния. Поэтому Себа [Шиманьски], как и все остальные, сыграл один тайм», — приводит слова Шварца пресс-служба клуба.

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