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    Пабло: Изучил историю «Локомотива» — это команда с большими традициями

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    Новичок «Локомотива» Пабло Насименто заявил, что не боится конкуренции за место в основном составе.

    Пабло Насименто
    Пабло Насименто

    По данным прессы, «Локомотив» заплатил за защитника «Бордо» 2,5 миллиона евро. СМИ сообщали, что футболист заключит с российским клубом контракт на 3,5 года.

    «С Чорлукой я не знаком. Против Мурило играл в 2017 году, когда я выступал за "Коринтианс", а он — за "Крузейро".

    Что касается конкуренции, это абсолютно нормальная вещь, от которой в итоге выиграет команда.

    Конкуренция нужна, чтобы команда выполнила свои главные задачи. Они всегда должны быть максимальными: победа в чемпионате России и игра в Лиге чемпионов.

    До перехода я изучал историю "Локомотива". Это команда с большими традициями. "Локомотив" всегда борется за самые высокие места в чемпионате России.

    Нам еще предстоят сборы. Уверен, что после них мы исправим свое положение в таблице.

    У меня жена, два сына. Семья осталась во Франции. Сейчас мы начнем заниматься подготовкой виз.

    Жена хочет поскорее выехать в Россию, чтобы посмотреть город и дом, где мы будем жить. Она хочет, чтобы к моему приезду все было готово.

    Уже очень скучаю по семье, особенно по сыновьям. Старшему пять лет, младшему всего 11 месяцев. Но зато ничего не будет отвлекать от работы.

    Хорошо подготовиться к сезону и увидеться с семьей — отличная мотивация», — приводит слова защитника сайт «Локо».

    Пабло уже присоединился к команде на сборе в испанской Марбелье.

    Первый день Пабло в «Локо»
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