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    «Вулверхэмптон» потерпел поражение от «Вест Бромвича»

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    «Вулверхэмптон» потерпел поражение от «Вест Бромвича» в домашнем матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

    Футболисты «Вест Бромвича»
    Футболисты «Вест Бромвича»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Молине», завершилась со счетом 2:3.

    Дубль в составе победителей оформил Матеус Перейра, реализовавший два пенальти. Еще один гол забил Семи Аджайи.

    У хозяев забивали Фабиу Силва и Вилли Боли.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Вест Бромвич 2:3
    Голы: 0:1 Матеус Перейра (пенальти) (8'), 1:1 Фабиу Силва (38'), 2:1 Вийи Боли (43'), 2:2 Адесево Аджайи (52'), 2:3 Матеус Перейра (пенальти) (56') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди (Райан Айт Нури, 64'), Нелсон Семеду, Ромен Сес, Педру Нету, Рубен Невеш (Морган Гиббз-Уайт, 60'), Жоау Моутинью (Патрик Кутроне, 79'), Леандер Дендонкер, Адама Траоре, Фабиу Силва Вест Бромвич: Дэвид Баттон, Киран Гиббз, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Dara O'Shea, Джейк Ливермор, Матеус Перейра (Дарнелл Ферлонг, 83'), Камил Гросицки (Хал Робсон-Кану, 69'), Ромен Сойерс, Роберт Снодграсс, Каллум Робинсон Предупреждения: Адесево Аджайи (36'), Леандер Дендонкер (73'), Фабиу Силва (90')

    В турнирной таблице АПЛ «Вулверхэмптон» занимает 14-е место (22 очка), а «Вест Бромвич» — 19-е (11 очков).

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