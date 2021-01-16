Защитник «Бордо» подписал контракт с московским «Локомотивом»

Защитникуспешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

29-летний бразилец уже присоединился к команде на сборе в Марбелье (Испания). Он будет выступать под номером 3.

Согласно информации портала Transfermarkt.de, «Локомотив» заплатил за игрока 2,5 миллиона евро. СМИ сообщали, что футболист заключит с российским клубом контракт на 3,5 года.

⚡️⚡️⚡️

Бразильский защитник Пабло успешно прошел медобследование и только что подписал контракт с «Локомотивом»!

Подробности 👉🏻 https://t.co/Z2LdXTc3K6 pic.twitter.com/7Eodp8me1D — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 16, 2021

«Бордо» приобрел Пабло у «Понте Преты» в 2015 году за два миллиона евро. В текущем сезоне футболист провел 13 матчей и забил один гол. Также на его счету два матча за национальную сборную.