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    Защитник «Бордо» подписал контракт с московским «Локомотивом»

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    Защитник «Бордо» Пабло успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба «железнодорожников».

    Пабло

    29-летний бразилец уже присоединился к команде на сборе в Марбелье (Испания). Он будет выступать под номером 3.

    Согласно информации портала Transfermarkt.de, «Локомотив» заплатил за игрока 2,5 миллиона евро. СМИ сообщали, что футболист заключит с российским клубом контракт на 3,5 года.

    «Бордо» приобрел Пабло у «Понте Преты» в 2015 году за два миллиона евро. В текущем сезоне футболист провел 13 матчей и забил один гол. Также на его счету два матча за национальную сборную.

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