Черышев назвал цель «Валенсии» на этот сезон

Полузащитниквысказался о целях команды на сезон.

«В последних матчах мы неплохо играем, пускай при игре в защите все еще есть детали, которые нужно исправлять. Но эти две победы подняли дух команды.

Наша цель — выиграть следующую игру. Прямо сейчас мы думаем об этом. Нужно победить "Алькоркон", а затем и "Осасуну". Потом посмотрим. Эти победы должны стать ключом к тому, чтобы в будущем "Валенсия" пошла вверх.

Еврокубки? Мы не теряем надежды ни на что. Наша цель — следующая игра, и только результаты определят, на каком месте мы будем в итоге», — цитирует Черышева Marca.

После 18 туров «Валенсия» занимает 14-е место в Ла Лиге с 19 очками. Отставание от зоны Лиги Европы — 11 очков.