ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ГончаренкоПланы на зиму: ЦСКА
  • 21:44
    • Дзюба сдал положительный тест на коронавирус
  • 23:21
    • СМИ: Месси пропустит финал Суперкубка Испании из-за травмы
  • 22:14
    • Боксер Ковалев провалил допинг-тест
  • 21:21
    • «Локомотив» «всухую» обыграл ЦСКА в Ярославле
  • 20:04
    • Утвержден список кандидатов на пост президента «Барселоны»
    Все новости спорта

    Баринов: Ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения!

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился впечатлениями после того, как спустя 4,5 месяца вышел на футбольное поле.

    Дмитрий Баринов
    Дмитрий Баринов

    Футболист приступил к работе с командой на сборе в Испании, восстановившись после разрыва крестообразной связки колена, полученной в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» 23 августа.

    «Я ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения. Даже забыл, как одевать бутсы. Держу себя в руках. Через месяц чемпионат, будет разрыв. Все будут в строю, будем феерить», — сказал Баринов.

    В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел за «Локо» пять матчей и забил один гол.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетик» удивить «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Будет ли ноль на табло в этом матче?
  • «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Земляки Труффальдино украсят второй тайм голами
  • «Аталанта» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Фрибет + бонус до 100 евроТрансляции матчей онлайн
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Аталанта — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Баффало — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милуоки — Даллас
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Филадельфия — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Спартак — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры