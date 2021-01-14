Баринов: Ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения!

Полузащитник «Локомотива»поделился впечатлениями после того, как спустя 4,5 месяца вышел на футбольное поле.

Футболист приступил к работе с командой на сборе в Испании, восстановившись после разрыва крестообразной связки колена, полученной в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» 23 августа.

«Я ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения. Даже забыл, как одевать бутсы. Держу себя в руках. Через месяц чемпионат, будет разрыв. Все будут в строю, будем феерить», — сказал Баринов.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел за «Локо» пять матчей и забил один гол.