Баринов: Ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения!

Дмитрий Баринов
globallookpress.com
Футболист приступил к работе с командой на сборе в Испании, восстановившись после разрыва крестообразной связки колена, полученной в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» 23 августа.
«Я ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения. Даже забыл, как одевать бутсы. Держу себя в руках. Через месяц чемпионат, будет разрыв. Все будут в строю, будем феерить», — сказал Баринов.
В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел за «Локо» пять матчей и забил один гол.
«Я ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения»— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 14, 2021
Главный момент дня: спустя 4,5 месяца Дима Баринов впервые надел бутсы и вышел тренироваться на поле! 💪🏻
Ты бездушен, если не заплачешь на этом моменте! 🥺 pic.twitter.com/vw0VC2B9qM