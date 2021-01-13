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    «Эвертон» вырвал победу у «Вулверхэмптона»

    «Вулверхэмптон» — «Эвертон»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Эвертон» в выездном матче 18-го тура английской Премьер-лиги одолел «Вулверхэмптон» - 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости открыли счет на 6-й минуте, когда Люка Динь сделал пас в центр чужой штрафной на Алекса Ивоби, который ударом в касание отправил мяч в угол ворот.

    «Волки» отыгрались на 14-й минуте. Айт Нури ворвался в чужую штрафную с левого фланга и набросил мяч в центр на линию вратарской, откуда в касание точно пробил Рубен Невеш.

    «Ириски» вырвали победу на 77-й минуте благодаря голу Майкла Кина, который поразил чужие ворота ударом головой.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Эвертон 1:2
    Голы: 0:1 Алекс Айуоби (6'), 1:1 Рубен Невеш (14'), 1:2 Майкл Кин (77') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Райан Айт Нури, Конор Коди, Нелсон Семеду, Ромен Сес, Рубен Невеш, Жоау Моутинью (Vitinha, 86'), Леандер Дендонкер, Педру Нету, Фабиу Силва (Патрик Кутроне, 78'), Морган Гиббз-Уайт (Ki-Jana Hoever, 64') Эвертон: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Йерри Мина, Бен Годфри, Лука Динь, Abdoulaye Doucoure, Алекс Айуоби, Том Дэвис (Андре Гомеш, 64'), Гилфи Сигурдссон (Ришарлисон, 76'), Хамес Родригес (Шеймус Коулман, 86') Предупреждения: Abdoulaye Doucoure (50'), Мэйсон Холгейт (69'), Нелсон Семеду (89'), Ki-Jana Hoever (90')

    В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» занимает четвертое место (32 очка), а «Вулверхэмптон» — 14-е (22 очка).

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