Мостовой: В РПЛ Промес может выложиться на 50% и будет лучшим

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о возможном возвращении в «Спартак» нападающего «Аякса»

«Промес в "Спартаке"? Квинси всего 29 лет, хороший футбольный возраст. Первая сторона — болельщики его примут отлично, он остался одним из лучших легионеров в истории. Если он придет — хорошо. Другая сторона, почему он не хочет оставаться в Нидерландах.

Там у него есть проблемы, может, он хочет от них избавиться. Почему к нам? У нас он может выложиться на 50% и будет одним из лучших. Можно провести параллель со многими легионерами.

Повторюсь, с точки зрения футбола "Спартак" только приобретет. Но с другой точки зрения, я уже говорил, что на запад должны стремиться мы, а так получается, что приезжают к нам зарабатывать и потом пропадают», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Ранее Промес запретил написание комментариев в своём «инстаграме» после многочисленных призывов болельщиков вернуться в московский «Спартак».