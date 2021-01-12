ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио АгуэроТрансферный дайджест. 5-11 января
  • 11:48
    • Новый сезон «Формулы-1» начнется во второго этапа в Бахрейне
  • 11:15
    • СМИ: «Трабзонспор» хочет арендовать у ЦСКА Гайча
  • 10:28
    • Уткин назвал фото Смолова с Шевченко лучшим за последние пять лет
  • 08:28
    • «Милуоки» обыграл «Орландо», «Вашингтон» разгромил «Финикс»
  • 07:31
    • Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS
    Все новости спорта

    Быстров: Для «Спартака» с Тедеско все закончено

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о ситуации в «Спартаке».

    Владимир Быстров
    Владимир Быстров

    «Нет результата, нет игры. Тренер заявил, что уходит по истечении контракта. Те игроки, которые себя не проявили, должны искать новое место работы. Будет новый главный тренер. У "Спартака" много игроков на контракте, много футболистов в аренде. Есть из чего выбирать.

    Урунов никак себя не проявил. Конечно, он не потерян для "Спартака". Может, тренер выдвигает ему требования, которые он просто не может выполнять. Придет другой тренер и заиграет ярче, как он умеет.

    Хендрикс? Это смотря, кто его подыскал. На самом деле странная ситуация. Нового главного тренера мы не знаем, а в команду идут новички. Непонятно, к примеру, я приду в команду через полгода, а мне этот футболист совершенно не нужен. Не важно, сколько он там стоит. "Спартак" любит переплачивать. Может быть, для Хендрикса это будет новый вызов, станет лучше себя проявлять в новом клубе, приносить пользу команде. Раз он принял решение пойти на этот шаг, значит пришло его время пофеерить в России.

    Игроки "Спартака", которые сейчас куплены, не оправдывают надежд. У клуба проблема в этой чехарде перестановок. То генеральный директор меняется, то спортивный директор, то тренер меняется. Много футболистов, которые недовольны, что не попадают в основной состав. Многие портят атмосферу в коллективе. Требуется время, чтобы решить эти вопросы.

  • Бюджетная замена Кралу. Кто такой Йоррит Хендрикс и зачем он «Спартаку»?
  • Что нужно знать о первом зимнем трансфере «Спартака»
  • Вчера

    • Нужен ли Тедеско тот же Педро Роша? Тедеско вообще "Спартак" не нужен. Человек заявил, что уходит. Сейчас будут сборы, там нужно пахать, доказывать, биться за тренера. Это все будет при том тренере, который сказал, что я с вами еще три месяца поработаю и домой в Германию? Какая турнирная борьба? Для "Спартака" с Тедеско все закончено», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

    «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 19-ти туров.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «МЮ» выиграть на поле «Бернли»?
  • «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • Как завершится встреча двух лучших защит Примеры?
  • «Атлетико» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Сможет ли «Торино» выбить «Милан» из Кубка Италии?
  • «Милан» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.98
  • Экспресс дня 12 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.43
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.61
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Рига — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Хольштайн — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры