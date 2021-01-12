Быстров: Для «Спартака» с Тедеско все закончено

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о ситуации в

«Нет результата, нет игры. Тренер заявил, что уходит по истечении контракта. Те игроки, которые себя не проявили, должны искать новое место работы. Будет новый главный тренер. У "Спартака" много игроков на контракте, много футболистов в аренде. Есть из чего выбирать.

Урунов никак себя не проявил. Конечно, он не потерян для "Спартака". Может, тренер выдвигает ему требования, которые он просто не может выполнять. Придет другой тренер и заиграет ярче, как он умеет.

Хендрикс? Это смотря, кто его подыскал. На самом деле странная ситуация. Нового главного тренера мы не знаем, а в команду идут новички. Непонятно, к примеру, я приду в команду через полгода, а мне этот футболист совершенно не нужен. Не важно, сколько он там стоит. "Спартак" любит переплачивать. Может быть, для Хендрикса это будет новый вызов, станет лучше себя проявлять в новом клубе, приносить пользу команде. Раз он принял решение пойти на этот шаг, значит пришло его время пофеерить в России.

Игроки "Спартака", которые сейчас куплены, не оправдывают надежд. У клуба проблема в этой чехарде перестановок. То генеральный директор меняется, то спортивный директор, то тренер меняется. Много футболистов, которые недовольны, что не попадают в основной состав. Многие портят атмосферу в коллективе. Требуется время, чтобы решить эти вопросы.

Нужен ли Тедеско тот же Педро Роша? Тедеско вообще "Спартак" не нужен. Человек заявил, что уходит. Сейчас будут сборы, там нужно пахать, доказывать, биться за тренера. Это все будет при том тренере, который сказал, что я с вами еще три месяца поработаю и домой в Германию? Какая турнирная борьба? Для "Спартака" с Тедеско все закончено», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 19-ти туров.