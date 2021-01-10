Зидан: Игру с «Осасуной» надо было отменить

Главный тренер мадридскогоостался недоволен решением провести игру 18-го тура чемпионата Испании с(0:0).

«Мы делали всё, что могли, на поле, но это даже не было похоже на футбольный матч. Условия были очень тяжёлыми. Всё, что произошло за эти два дня, было очень сложным. Мы даже не знаем, когда сможем вернуться в Мадрид.

Очевидно, что матч с "Осасуной" следовало отложить. Условия для игры в футбол не были соблюдены, чего, в конце концов, и хотят всё. Сейчас уже нет смысла вдаваться в подробности. Мы сделали то, что нам сказали, мы сыграли и всё.

Мы должны думать о восстановлении, даже если мы не знаем, сможем ли выехать в Мадрид завтра или в понедельник. Уже в среду у нас ещё одна игра», — приводит слова Зидана Goal.

После этого матча «Реал» с 37 очками занимает второе место в Ла Лиге, «Осасуна» с 15 очками — на 19-й строчке.