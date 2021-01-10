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    Куртуа: Мы не марионетки, которые должны играть при любых условиях

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    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа остался недовольным решением Ла Лиги касательном матча в Памплоне с «Осасуной» (0:0). Он считает, что погодные условия были непригодными для проведения поединка.

    Тибо Куртуа
    Тибо Куртуа

    «Хотел бы поблагодарить сотрудников "Осасуны" за то, что привели в порядок поле. Но то, что Ла Лига сделала в отношении нас, прискорбно. Всем было известно о погодных условиях. Конечно, мы могли играть, но надо учитывать, что взлетная полоса была покрыта льдом, да и сразу после матча мы не могли вылететь.

    Мы сделали то, что требовалось. Но если бы мы не приехали в Памплону, то с нас сняли бы три очка. Но я не думаю, что это было безопасно. Мы не марионетки, которые должны играть при любых условиях.

    Мы старались по ходу матча, но нам пришлось думать о поездках и логистике, чтобы вернуться назад», — цитирует Куртуа Marca.

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