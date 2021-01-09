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    Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Анже»

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    «Монако» на своем официальном сайте опубликовал заявку на матч 19-го тура Лиги 1 против «Анже».

    Александр Головин
    Александр Головин

    В состав из 20 человек вошел недавно восстановившийся от травмы россиянин Александр Головин.

    Напомним, в предыдущем туре с «Лорьяном» (5:2) российский хавбек вышел на замену во втором тайме и забил уже через 10 секунд. Болельщики признали его лучшим футболистом матча.

    Матч «Монако» — «Анже» состоится 9 января, начало — в 23:00 по московскому времени.

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