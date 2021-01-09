Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Анже»

Александр Головин
globallookpress.com
В состав из 20 человек вошел недавно восстановившийся от травмы россиянин Александр Головин.
Напомним, в предыдущем туре с «Лорьяном» (5:2) российский хавбек вышел на замену во втором тайме и забил уже через 10 секунд. Болельщики признали его лучшим футболистом матча.
𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 🇲🇨 pour la réception d'@AngersSCO, avec le retour de @Benj_Lecomte 👀#ASMSCO | Demain, 21h 👊 pic.twitter.com/vwk3wrwSpq— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 8, 2021
Матч «Монако» — «Анже» состоится 9 января, начало — в 23:00 по московскому времени.