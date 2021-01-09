Голенков перейдет из «Крыльев Советов» в «Ростов»

Генеральный директор «Крыльев Советов»заявил, что нападающий командыперейдет в

«Мы предложили Егору новый, улучшенный контракт еще в августе. С того самого момента с футболистом велись переговоры — практически в ежедневном режиме.

Естественно, мы были заинтересованы в том, чтобы Егор остался в нашей команде. Новый контракт был в разы лучше, сроком на три года, это очень существенное предложение.

Однако Егор сделал выбор в пользу "Ростова". До окончания его действующего контракта с "Крыльями" у него остается меньше полугода, он имел право подписать соглашение с другим клубом.

"Ростов" играет в РПЛ, претендует на высокие места. Наверное, это сыграло для Егора ключевую роль.

Очень тяжело терять футболиста, особенно своего воспитанника. Мы хотели его сохранить и действительно всё для этого сделали, но сейчас это уже пройденный этап.

Будет трансфер оформлен зимой или летом? Это вопрос переговоров — нужно учесть множество факторов. Если сделка состоится сейчас, то это будет полноценный трансфер.

Мы должны всё сопоставить и принять решение, которое будет наиболее приемлемым в этой ситуации», — приводит слова Калакуцкого «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний Голенков провел 23 матча, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.