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    Голенков перейдет из «Крыльев Советов» в «Ростов»

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    Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий заявил, что нападающий команды Егор Голенков перейдет в «Ростов».

    Егор Голенков
    Егор Голенков

    «Мы предложили Егору новый, улучшенный контракт еще в августе. С того самого момента с футболистом велись переговоры — практически в ежедневном режиме.

    Естественно, мы были заинтересованы в том, чтобы Егор остался в нашей команде. Новый контракт был в разы лучше, сроком на три года, это очень существенное предложение.

    Однако Егор сделал выбор в пользу "Ростова". До окончания его действующего контракта с "Крыльями" у него остается меньше полугода, он имел право подписать соглашение с другим клубом.

    "Ростов" играет в РПЛ, претендует на высокие места. Наверное, это сыграло для Егора ключевую роль.

    Очень тяжело терять футболиста, особенно своего воспитанника. Мы хотели его сохранить и действительно всё для этого сделали, но сейчас это уже пройденный этап.

    Будет трансфер оформлен зимой или летом? Это вопрос переговоров — нужно учесть множество факторов. Если сделка состоится сейчас, то это будет полноценный трансфер.

    Мы должны всё сопоставить и принять решение, которое будет наиболее приемлемым в этой ситуации», — приводит слова Калакуцкого «Чемпионат».

    В текущем сезоне 21-летний Голенков провел 23 матча, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.

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